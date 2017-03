Eelmisel aastal said valmis rekordilised 128 pilvelõhkujat ehk ehitist, mille kõrgus on 200 meetrit või enam. Tegemist on kolmanda järjestikuse aastaga, mil nii kõrgete hoonete arv kasvab, praeguste kavatsuste järgi kerkib maailma suur hulk pilvelõhkujaid ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal.