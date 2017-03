Poliitikud lähevad Moskvasse suhteid soojendama

18. aprillist 20. aprillini toimub Moskvas transpordi- ja logistikamess TransRussia 2017, millest võtab osa ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Riigikogu majanduskomisjoni liikmete peas on aga küpsenud idee, et nemadki võiksid minna sinna messile Eesti ettevõtjaid aitama.

Koka sõnul on messil EASi boksis vähemalt 11 Eesti logistikaettevõtet, kelle seas on ka mitu riigifirmat. «Kui nad näevad, et meid on vaja seal boksis ja kohtumistel kohalike ettevõtjatega, siis lähme. Ega tühja sõitu pole meil mõtet teha,» ütles Kokk.