Neli Eesti klubi võitleb kolme lõvi nimel

Tartu Bigbank - Rakvere Võrkpalliklubi

Poolfinaal Võru spordihallis laupäeval kell 16.00.

Tartu võitis põhiturniiri, Rakvere oli viies. Omavahelised mängud: Tartu võitis põhiturniiril mõlemal korral 3:1. Veerandfinaalist edasi saamisega oli aga kõige suuremaid raskusi just Tartul, kes vajas edasipääsuks ainsana kolmandat kohtumist.

Tartu peab nädalavahetusel hakkama saama ilma oma rünnakuliidri Bradley Gunterita, kes vigastas viimases veerandfinaalis Ozolnieki Poliursiga tugevalt hüppeliigest. Tema asemel mängib ilmselt diagonaalründajana noortekoondise liider Markus Uuskari.

Ojamets usub, et ilma liidrita jäämine on Tartu mängijate jaoks pigem võimalus. «Fakt on see, et õige võrkpallivõistkond ei ole ühe mehe tiim. Löögijõudu on neil küll ka Gunterita, nad peavad näitama, et on võistkond. Neil on hea vastuvõtt, head servijad, korralik blokk,» loetleb Ojamets Tartu plusse.