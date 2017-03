Tallinn Fashion Week: Maha igavad riided, kanna kunsti!

«Mulle oli koostöö noorte EKA moetudengitega täiesti üllatav – nad pulbitsevad ideedest, neil on meeletu teotahe, soov luua ja nii palju annet,» pole Wear Artsi projekti eestvedaja Mari Martin kiidusõnadega kitsi. «Nad ületasid kõik mu ootused. Kogu koostööprotsess, algusest lõpuni on olnud väga kihvt!» Mari mainib, et otsus kollektsiooni niivõrd suurelt esitleda tuli sellest, kui hea tervikuga noored talendid viimaks hakkama said.

«Kui asi on nii äge, siis seda lihtsalt peab näitama! Peab väga tunnustama Marit Ahvenat, kes oli projekti juhendaja, tema pani siia ka oma hinge, energia ja väga palju aega,» lisab Mari.

Kunst sobib kanda kus tahes

Mida siis noored geeniused kunstiteostest kokku voolisid? Minu paljunäinud moeajakirjaniku kulmud olid konstantselt kukla taga – no nii värske, nii lahe ja samas täiesti kantav kraam! Rõivad, mida on täiesti võimatu moelaval morni näoga vaadata või tõsisel ilmel selga ajada. Kanda rõõmu – see mulle sobib! Erksamatest mudelitest sööbisid mällu moekalt lohvakas helesinisest neopreenist bomber, kalakandja turjal, imelihtne valge trikoo, millele trükitud graafilised-graatsilised käed vabatahtliku rinnahoidja tööd teevad, mitu šikki mantlit ja hõlsti. Tumedas murtud gammas Arrak, helge pastelne Lapin ja mustvalge Murka said moelaval suurepäraselt läbi.

«Laval toimuv oli väga ühtlase voolamisega,» tunnustab moekateedri juhataja. «See on hästi võimekas kursus ja tähelepanu väärib just nende oskus ühiselt töötada, sellest tekib mitu korda rohkem ideid ja energiat, eks seda oli ka lavalt näha.»

Modernse joonega valge kleit, ehteks Maarit Murka «Käed», nii lihtne ja geniaalne teos teeks au ka kümneid aastaid tipus olnud disainerile / Raul Mee

Moeguru Piret Puppart leidis endale mitu lemmikasja. «See viimane valge kätega kleit on mu suur lemmik. Ja üleüldiselt ma fännan seda Arraku maali «Kalakandja» – ei juhtu just tihti, et tippkunst ja lahe disain kokku saavad.»

Mari Martin ei suutnud tööprotsessis samuti neutraalseks jääda, mitu värsket asja maanduvad tema isiklikku riidekappi. «Uuest kollektsioonist olen paljudele mudelitele juba pilgu peale visanud, üks bomberjakk tuleb kindlasti mu enda garderoobi ja ka Lapini motiiviga mantel.»

Mari kergitab katet ka Wear Artsi projekti tulevikuplaanidelt – õige pea avaneb moefännidel võimalus kunst ja disain ise kokku panna ja sel viisil luua endale täiesti unikaalne ese, mida pole kellelgi teisel, ainueksemplar.

Imemõnus helesinine bomber, mille seljal Arraku maal. Tõesti asi, mida kannaks kohe ja kas või iga päev, Mari Martinit võib varsti selles kohata. / Raul Mee

Miksi ja mängi

The Art Clubi kollektsioon äratas tähelepanu ka hoogsa stilistikaga – moeasju täiendasid ekstreemspordimaailmast pärit põlvekaitsmed ja kiivrid ning noore inimese igapäeva kuuluvad kõrvaklapid ja ketsid. Kust selline idee, kas tulevikudisainerid on kõik kõvad BMXi ja rulamehed?

«See on unistus aktiivsest suvepuhkusest,» naeravad moeloojad. «Tegelikkus on selline, et töökas moetudeng ei saa endale mingeid muid harrastusi lubada. Keegi ei tee meist ekstreemsporti. Ehkki tahaks küll!»

Mitu nippi võiks igaüks praktikas kasutusele võtta – näiteks lahtised kingad ja erksavärvilised sokid-põlvikud. Usu, selline kombo keerab igale riietusele vembuka vindi peale ja lahutab kandja east hunniku aastaid.

Lihtne minikleit kunstipärase keebiga – vähe pingutust, palju põnevust. Stilistikale lisavad vunki lahtised kingad ja erksad sokid. / Raul Mee

Mood pole ometi nii tõsine asi, et sel põllul mängida ei tohiks? Kes julgeb, see on kindla peale võidumees. Moeprofid, kes mängulise stilistikaga sina peal, teavad hästi, mida see kandjale annab.

«No kui sa oma esimese komplimendi kätte saad, siis sa saad aru!» ütleb Piret Puppart. «See tasub ennast kindlasti ära. Ja üks osa igast stiliseeringust on enesekindlus – sa tead, et näed hea välja ja kannad kõik väga õiges võtmes välja. Mina tunnen ennast väga hästi, kui mu stilistika äratab tähelepanu.»

«Kunsti kandmine on eneseväljenduseks riietuse kaudu – liigud ringi nagu elus moodsa kunsti näitus,» arvab Mari Martin. «Palju positiivseid emotsioone kõigile!»