Reim tõi Antonovi tagasi, Pikk ja Jääger eemal

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Martin Reimi viimased nädalad on kulgenud Euroopa avastamise tähe all – lennukisse, lennukist maha, staadionile, tagasi lennukisse, järgmisesse riiki. Ent mõistagi ei reisi Reim lusti pärast, vaid on käinud oma silmaga vaatamas, mis seisus koondislased on.