Nooruse uljus viis Monaco kaheksa sekka

Kui Barcelona, Madridi Real ja Müncheni Bayern on ilma igasuguse kõhkluseta Meistrite liigat ülal hoidvad ilmasambad, siis nende kõrvale on viimastel aastatel järjekindlalt kippunud trügima nii Madridi Atletico, Dortmundi Borussia kui ka Torino Juventus. Leicester City on ühelt poolt küll üllataja, ent teisalt siiski valitsev Inglismaa meister. Jääb veel nooruse uljusest pakatav AS Monaco, kes saatis kohvreid pakkima Pep Guardiola tüüritud Manchester City.