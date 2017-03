Hädas siplev McLaren otsib väljapääsu

Väljaande Autosport kinnitusel uuris McLaren, kas nad võiksid endale sada jõuallikad, mille Mercedes ehitas pankrotti läinud Manori võistkonna jaoks. Mootorid on juba valmis, mis tähendab, et teoreetiliselt saaks McLaren need hooaja teises pooles kasutusele võtta. Samas eeldaks see, et McLaren ja Honda lõpetavad omavahelise lepingu.