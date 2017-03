Raadik naudib oma teist noorust täiel rinnal

Juba täna on tal võimalik enda nimele saada Soome meistriliiga põhiturniiri punktirekord 672 silma, mis on teise eestlase Mart Tiisaare käes. Selleks tuleb Raadikul Kuopio Leka Volley vastu tuua vähemalt 12 punkti, mida on vähem kui tema hooaja senine kõige kehvem partii ehk 13 punkti. Põhiturniiri võit on Raadikul ja Sampol aga juba ammu kindel.

Millest selline võimas hoog? Raadik ise ütleb, et tunneb tõesti nagu oleks teine noorus käes, füüsiliselt paremini kui eales varem. «Trennid on teistsugused, jõusaalis tehakse lühemalt, ent suuremate raskustega. Pallitrennides on samuti erinevusi, aga kaks tundi käib otsast lõpuni tõsine tampimine. Need trennid kuidagi lihtsalt sobivad mulle,» ütleb võrkpallur.

Teine asi on see, et kui juba välisliigasse minna, siis võtta ka vastutust. «Pärnuski olen igasuguseid leegionäre näinud, mina ütlesin endale siia tulles, et hakkan vastutama ja pingutan nagu jaksan. Et pärast ei saaks keegi seal minu kohta öelda, et käis mingi eestlane siin, mängida eriti ei osanud.»