Maailma suurim moerõivaste tootja Inditex, mille tuntuim bränd on Zara, maksab sel aastal dividende 0,68 eurot aktsia kohta, mis on 13 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Inditexi asutaja ja suuromanik Amancio Ortega, kes on Euroopa rikkaim inimene, saab dividendidena 1,26 miljardit eurot, kirjutas The Guardian.