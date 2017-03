Indeksifondid alustasid üsna hästi

Tuleva loomine on aga oodatust aeglasemalt läinud ja ehkki juba sügisel esitati finantsinspektsioonile taotlus teise samba pensionifondide tegevusloa saamiseks, pole seda praeguseks veel saadud, mistõttu pole ka fondid saanud tegutsemist alustada.

Siiski on Tuleva oma jälje juba pensionifondide turule jätnud. Kõige tugevam mõju seisneb selles, et kolm juba tegutsevat varahaldusfirmat ehk panka lõid kiiresti omad passiivselt juhitavad pensionifondid. Kui aktiivsetel fondidel otsustab inimene, milliseid väärtpabereid millises osakaalus portfelli soetada, siis passiivsed fondid järgivad kindlaks määratud reegleid, mis on tavaliselt mingid aktsia- või võlakirjaindeksid.