Üks samm astutud, pikem ootab ees

«Kui ma ütleks uuesti, et Kristjan peaks sõitma 20 sekka, siis ma alahindaks teda. Kolm aastat tagasi tegime plaanid selle mõttega, et ta jõuaks Pyeongchangi taliolümpial esikümnesse. Praegu tundub, et see on võimalik. MK-etappidel võiks Kristjan sõita stabiilselt 15 parema sisse,» rääkis Andrus Ilves pärast Saksamaal Schonachis peetud hooaja viimast MK-etappi.

Eile piirdus juunis 21-aastaseks saav Kristjan Ilves 43. kohaga, aga laupäeval lõpetas ta kärjääri kõrgeimal ehk 14. positsioonil. Varem oli ta kahel korral saanud 17. koha punktid.