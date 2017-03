Urmas Tali ei suuda ise ka uskuda, millega tema ja Rakvere meeskond just hakkama said.

Päikeseline pühapäeva keskpäev Tamula järve ääres. Üle rippsilla tuleb sörkjooksuga punapõskne tuttmütsiga naine. Ta on kuue kilomeetri pikkuse jooksutiiru lõpusirgel. «Kiirustan nüüd tagasi, pean ju peatreenerit enne suurt mängu psühholoogiliselt ette valmistama,» ütleb ta. See naine on endine tippkorvpallur Pille Tali, Rakvere Võrkpalliklubi peatreeneri Urmas Tali abikaasa. Rakvere meeskonda ootas sel õhtul ees suur mäng, Balti liiga finaal soosik Pärnu vastu.

Urmas Tali ütles, et naine pidas talle enne kohtumist tõsisemat sorti loengu, et juhendaja oma emotsioone kontrolli all hoiaks ja keskenduks platsil toimuvale. Ja seda Tali suutis, sest juhtis ühes viimaste aastate uskumatumas võrkpallimängus oma meeskonna Balti liiga võitjaks. Pärnust saadi jagu 3:2, Tali hüppas pärast viimast punkti kõhuli põrandale ja jäi sinna tükiks ajaks lebama, meeskond juubeldas platsi keskel. Uskumatu oli teoks saanud, Rakvere on esimest korda Balti liiga võitja.

«Jah!» vastas treener küsimusele, kas selliste mängude pärast sporti tehaksegi.