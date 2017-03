Kes on kes Rakvere meeskonnas ja mis värk nende saarlastega on?

Siim Põlluäär

Vanus 27, pikkus 197 cm

Positsioon: diagonaalründaja

Peatreeneri kommentaar

«Põllukas on alati olnud väga professionaalse suhtumisega. Nii iseenda kui ka teiste suhtes. Alati kompromissitu võitleja ja hea eeskuju noorematele. Kui vaja, läheb ka läbi seina. Et eelmine hooaeg jäi tal vigastuse tõttu poolikuks, oli rohkelt motivatsiooni näidata, mida ta suudab. Nüüdseks on ta näidanud, et on tagasi mängus. Väga hea meel on tema üle ja Põlluka rolli selles meeskonnas on raske üle hinnata. Ega teda oleks muidu ka kapteniks valitud. Inimesena on ta... noh, saarlane ja kõike ei näe, mis tema sees toimub. Naljad on ka veidi imelikud, saarlaste naljad, millest mina tihti aru ei saa. Aga nüüd olen nendega juba leppinud.»