Pohlak asub Krimmi jalgpalli päästma

Krimmi uudiseid kajastav portaal «Krõmskaja gazeta» avaldas usutluse piirkonna jalgpalliliitu juhtiva Juri Vetohaga, kust selgub, et Krimm otsib aktiivselt kontakti UEFAga ning hiljuti käidi Nyonis oma tegevusele tuge nõutamas. Muuhulgas rääkis Vetoha, et Krimmi probleemidega hakkab UEFA tasandil tegelema Pohlak. «Ta on FIFA presidendi Gianni Infantino hea sõber ja kaastöötaja ning asub suunama Krimmi jalgpalli puudutavaid küsimusi. Pohlak vastutab suhete ja läbirääkimiste toimimise eest,» selgitas Vetoha.