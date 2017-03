Video: Arvo Sarapuu taandub oma äridest

Kui Postimees paari aasta eest kirjutas Tallinna linnavalitsuse liikmete majandushuvidest ning küsis muuhulgas keskerakondlaselt Sarapuult, mitme eraettevõttega ta seotud on, vastas abilinnapea: «Neid on ikka mitukümmend, ma ei oska peast öelda. Vaadake äriregistrist, seal on kõik kirjas.» Tookord näitas äriregister Sarapuu seotust vähemalt 30 ettevõttega, praegu tuleb päringu vastuseks 20 ettevõtet. Neist kolmes, ASis Tallinna Soojus, ASis Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ja ASis Tallinna Tööstuspargid, esindab Sarapuu Tallinna linnavalitsust.