Eri alade võitlus laste pärast ja laste nimel

Spordialaliidud võitlevad üha innukamalt selle nimel, et Eesti lapsed tegeleksid aktiivsemalt spordiga. Nii on ka korvpalli, jalgpalli ja võrkpalli puhul võetud eesmärgiks neid rohkem koolides tutvustada, et tekitada lastes huvi ja aidata koolidel kolme suuremat pallimänguala paremini õpetada. Eesti Korvpalliliit viib koolides läbi projekti «100 kooli», Eesti Jalgpalliliit «Jalgpall kooli» ja Eesti Võrkpalliliit projekti «Pallilahing». Neisse kaasatakse ka treenereid ja tippmängijaid. Koolide huvi on suur.