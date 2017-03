Eesti klubikorvpalli au on jälle kaalul

Poolfinaali korduskohtumistega teeb täna kell 18 otsa lahti Kalev/Cramo, kes mängib Leedus Prienaiga. Teekonna lõunasse võtavad ette ka Tartu Ülikooli mängijad, kes lähevad homme vastamisi Pasvalyse Pieno žvaigzdesiga. Meeldetuletuseks, Eesti klubid pole Balti liigat veel kunagi võitnud. Kõige lähemale jõudis sellele mullu veel Tartu Ülikool/Rocki nime kandnud tiim. Finaalis jäädi aga Šiauliaile kindlalt alla. Kahe Eesti meeskonna finaal oleks seega veelgi erilisem.

Grammi võrra suuremad võimalused peaks olema Kalev/Cramol, sest eelmisel nädalal mängiti Prienai vastu sisse 94:88 edu. Kalevlaste peatreener Alar Varrak teatas aga kohe, et tegemist on mõttetu vahega. Sisuliselt alustatakse nullist.

Varrak on korduvalt toonitanud, et kuigi tugevas Ühisliigas taaskord play-off'i ei jõuta, loeb seal sarjas iga koht ja prioriteedid pole muutunud. See ei tähenda, et Balti liigat kergekäeliselt võetakse, aga lõivu tuleb paratamatult maksta.

«Meil oli alles esmaspäeval Ühisliigas mäng Minskiga ja nii põhjalikku ettevalmistust pole Prienai matšiks võimalik teha. Pole lihtsalt aega. Käime mõned asjad läbi, aga imet enam ei tee,» rääkis Varrak eile pärastlõunal, kui kalevlased olid teel Vilniusest Prienaisse.