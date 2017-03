Sildaru toob uue hingamise ka rennisõitu

Sel hooajal on Kelly rennisõidus osalenud ühel jõuproovil, kui ta septembris Uus-Meremaal Cardona mängudel sai esikoha. Toona oli eestlanna jaoks tegemist esimese korraga, kui ta jõudis FISi võistlusel rennisõidus poodiumi kõige kõrgemale astmele.

Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru on pidevalt rõhutanud, et rennisõidus ei kuulu tema tütar veel maailma kümne parema sportlase sekka.

«Usun, et ta on juba praegu kümne parema seas. Kindlasti. Ma ei ole teda sel alal palju sõitmas näinud, kuid tema tase on korralik,» sõnas aga Kelly mänedžer Michael Spencer Aspeni X-mängude järel Postimehele.