Moldova raha haihtus Põhja-Tallinna sadamas

Tallinna Bekkeri sadamas aadressil Marati 14 asuv ja Logman Investile kuuluva büroohoone välimus ei anna vähimatki aimu, et see hoone on sel nädalal paralleelselt Eestis ja kogu maailmas puhkenud rahapesuskandaali üks siinseid peategelasi.

Ebaseadusliku raha kaks suurimat kasusaajat Eestis resideerivad äriregistri andmetel just seal. Adressaadile Marati 14 pidanuks maanduma kokku 22,7 miljonit dollarit Venemaa musta raha. Ainult et ärihoone omanik, suurärimees Endel Siff ei tea neist miljonitest midagi.

«Mulle selgitati, et täna saab iga mats oma juriidilise keha registreerida suvalisel aadressil,» ütles Siff. Ta oli Postimehelt kuuldud uudisest ja talle langenud sedasorti tähelepanust ilmselgelt häiritud, sest kumbki ettevõte pole hoones kunagi midagi rendile võtnud.