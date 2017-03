Kui mängijad on väsinud, ei tähenda suur edu midagi

Esimesel poolajal juhtis Kalev/Cramo korraks isegi 29:15, aga poolaja lõpuks kahanes Eesti meisterklubi edu 35:29 peale. Prienai tegi teise poolaja alguses vahe lõplikult tasa ja kolmanda veerandaja järel juhtis juba 54:51. Seejärel jäi Kalev halvimal hetkel 17 punktiga taha ja enesekindlaid leedulasi polnud võimalik pidurdada.

Eesti klubikorvpalli au on seega mullugi Balti liiga finaalis mänginud Tartu Ülikooli kaitsta, kes heitleb täna teise Leedu klubi Pasvalyse Pieno žvaigždesiga. Tartus peetud avakohtumine jäi 88:88 viiki.

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ütles pärast kohtumist, et meeskonnale sai lõpuks saatuslikuks viimase aja tihedast mängugraafikust tingitud väsimus. Just seda kartis Varrak mängu eel kõige enam.

«Esimese emotsiooni pealt ütleks jah, et väsisime ära. Kahju, et see just Prienai vastu juhtus. Väsimuse pealt tuli ka taktikalisi vigu ja mängijad ei teinud enam õigeid otsuseid. Mehed kustusid lihtsalt ära,» rääkis ta.