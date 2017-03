Põletavad küsimused Eesti jalgpallikoondise tähtsa valikmängu eel

Senise nelja mänguga kolm punkti kogunud eestlased on kohtumiseks valmistunud ülimalt tõsiselt. Juba nädala algusest peale rühmati trenni teha Kreekas Thessalonikis – nii said koduliiga ja Põhjamaade meistrivõistlustel pallivad mehed vajalikku tunnetust murul mängimiseks ning harjuti ka soojema kliimaga. Nüüdseks on jõutud juba ka mängupaika Nicosiasse.

Postimees vaatas, millised huvitavad küsimused on laupäevase kohtumise eel õhus.