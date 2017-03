Millised on kõrgesse mängu sekkuva Kotsari võimed?

Esimest hooaega NCAAs mängiv Kotsar on kuulunud sisuliselt iga kord peatreener Frank Martini algviisikusse ja suure tõenäosusega juhtub sama ka ööl vastu laupäeva. Mänguminuteid on tulnud korralikult – keskmiselt 23,6 –, aga vähemalt esialgu on tema roll piirdunud musta töö tegemisega. Punkte on ta seni visanud 5,8 ja lauapalle võtnud 4,9.

Kraadi võrra lahjemas konkurentsis on 208 cm pikkune Kotsar näidanud hoopis mitmekülgsemat ründearsenali. Eesti spordihuvilistele tutvustas ta ennast 2015. aastal, kui kerkis Eesti universiaadikoondise põhitegijate sekka. Keskmiselt 11,1 visatud punktiga jäi ta eestlastest alla vaid Janari Jõesaarele, blokeeritud visete arvestuses (1,9) ei leidunud talle terve turniiri peale aga ühtegi vastast.

Kotsarit universiaadikoondises ja Audenteses juhendanud Indrek Visnapuu sõnul võib Kotsar järgmistel hooaegadel tõusta South Carolina rünnakuhierarhias kõrgemale, aga paratamatult tuleb kuskil piir ette.