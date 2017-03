Kuulus vanglasaar võlub turiste

Ei hakka salgama, et Alcatraz oli minu jaoks selle reisi üks tippsündmusi juba enne, kui sinna kohalegi olin jõudnud. Korra varem on mul õnnestunud ka seda saart juba külastada, kuid see ei vaigistanud minus ajaloohuvilist, kes sinna ikka ja jälle tagasi tahtis.

Kui sinna on soov minna, tuleb see laevareis pikalt ette planeerida, sest tegu on kahtlemata kõige populaarsema vaatamisväärsusega San Franciscos. Talvisel perioodil on ehk vangla külastamine veidi lihtsam, kuid nii laev kui ka saar on sellele vaatamata turiste äärest ääreni täis.

Laevalt maha astudes tervitab külastajaid kõigepealt suur grafiti «Indians welcome» ehk indiaanlased on siin teretulnud. See teeb hetkega selgeks, et tegu ei ole mingi tavalise turismiatraktsiooniga vaid päris vanglaga ja päris lugudega.

Rühkinud mäest üles suurde vangimajja antakse kõigile soovijatele audiogiidid, mis juhatavad teekonda läbi vanglamüüride. Üsnagi põnevaks teeb selle ekskursiooni asjaolu, et rääkima on palutud nii vangid kui ka valvurid, seega saab kuulda seal elanute reaalseid kogemusi.

Selliseid kohti külastades peab oskama hoida endast seda õhkkonda eemal, sest vastasel juhul astud sealt üsna rusutuna välja.

Põgenemiskatseid oli Alcatrazilt üks jagu, kuid selle omapärase asukoha tõttu läksid enamik neist luhta. Olgu öeldud, et väidetavalt õnnestus neist vaid kolm, kuid ka nendest inimestest ei ole hiljem midagi kuulda olnud ning oluliselt tõenäolisem on, et nad tegelikult siiski hukkusid külmas kiirevoolulises lahes.