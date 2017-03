Eesti jalgpallikoondis maailma viimases jagatud pealinnas

Küprose jalgpallikoondis võõrustab Eestit oma riigi pealinnas Nikosias – linnas, mis on tänapäeva mõistes üsnagi ainulaadne. Kui ajaloos on palju räägitud Berliini müürist ja sellest, kuidas Saksamaa pealinn oli jagatud kaheks, siis Küprose saare suurimas linnas on samasugune olukord tänapäevani. See teeb neist aga viimase kaheks jagatud pealinna maailmas.