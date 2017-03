Kui andmed on «pilves», kus nad siis on? Veel üsna hiljuti räägiti pilveteenusest kui andmehoiu lahendusest, mis päästab … kui mitte maailma, siis igaveseks andmevarundamise muredest. Nii pole siiski läinud. Pilveteenus on endiselt liiga kallis ja liiga kitsas. Just seetõttu otsivad paljud kohta, kuhu varundada oma andmed, et neile pääseks üle võrgu ligi nii elutoast kui ka teisest maailma otsast.