Tagasihoidlik Eesti vs. mängu finaaliks tituleerinud Küpros

MM-valikmängus viimati novembris väljakul käinud Eesti koondise lõpetab üle nelja kuu kestnud pausi selles vallas ja asub heitlema Küprosega. Nagu tavaks, jagati matši eel pressikonverentsil muljeid seni tehtust ja vaadati ette ka mängule. Eestlaste pressikonverentsi põhjal võib tõdeda, et keskendumine mänguks on olnud tõsine ja suuri sõnu ei soovitud teha. Küprose leer teatas samas küllaltki avalikult, et võrdsete tiimide heitluses minnakse kolme punkti järele ja neile on see justkui finaal.