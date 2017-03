Rail Baltic kasvatab välisfirmade huvi Eesti vastu

Kolme Balti riigi plaan ehitada Rail Balticu kiirraudtee on Ossipi sõnul juba suurendanud rongioperaatorite huvi Eesti vastu. Ossip avaldas lootust, et Rail Balticu operaator leitakse rahvusvahelise konkursiga. «Teadmata praegu täpsemaid tingimusi ja nõudmisi, on väga raske hinnata, kas sellisel hankel osalemine oleks Elronile jõukohane,» sõnas ta.