14 nõuannet, mis aitavad elu parimasse vormi saada

«Lastele ei peaks õpetama mitte toidu kurgust alla loputamist, vaid korralikku närimist, nii et jooki ei olekski toidu kõrvale vaja,» soovitas ta.

10. Pea alkoholiga piiri

Kuigi vahel harva võib toidu kõrvale juua ka klaasikese punast veini, ei tohiks see muutuda igapäevaseks harjumuseks. Punane vein võib küll südame tervisele mõnel juhul hästi mõjuda, kuid kindlasti peaks olema nädalas vähemalt kolm alkoholivaba päeva ning naistel ei tasuks juua ka siis üle ühe ja meestel üle kahe klaasi veini päevas.

11. Liigu rohkem

Lapsed ja noorukid peaksid aktiivselt liikuma vähemalt 60 minutit päevas. Täiskasvanud, sealhulgas eakad, peaksid iga nädal aktiivselt liikuma 150 minutit keskmise intensiivsusega või 75 minutit kõrge intensiivsusega. Soovitatav on nädalane koormus jagada ühtlaselt. Istumis- ja ekraaniaega tuleks enamikul inimestel tublisti vähendada.

12. Maga korralikult

Hea uni on samuti hea tervise pant. Ööpäevas peaks magama vähemalt 7,5 tundi ja kui lõuna ajal tuleb uni peale, võiks võimalusel teha ka ühe 20-minutilise uinaku, selle asemel et end vägisi arvutiekraani ees istuma sundida.

13. Võlukeppi ei ole olemas

«Aeg-ajalt tulevad minu juurde inimesed, kes soovivad justkui vastutuse oma tervise eest nõustajale üle anda. Tahetakse saada konkreetset menüüd ehk valmistoodet, mis lahendaks kiirelt kõik probleemid ja kus ei pea ise mõtlema,» rääkis Jaani.

«Inimesed mõtlevad, et saavad tervisliku toitumise justkui poest valmis osta, kuid tegelikult on neil tavaliselt vaja mõttemaailma ja elustiili põhjalikult muuta. Nii nagu ei tõuse kaal või ei teki mõni muu mure päevadega, ei lahene ka probleemid päevadega, vaid järjepidevate õigete sammudega,» lisas ta.

Salupuu sõnul juhtub sageli, et kui ta üritab anda kliendile toitumise kohta parimat infot, soovib viimane temalt saada viit soovitust, kuidas asjad korda saada. «Paraku ei ole see nii lihtne. Imenippe ja võlukeppi ei ole olemas,» tõdes ta. «Mul on olnud klient, kes rääkis, et ta on pidanud toitumiskava pärast ära viskama poolikuid tomateid, sest need kaalusid rohkem, kui kavas kirjas. Selliseid liialdusi aitab läbimõeldud toitumine samuti vältida.»

14. Anna lastele eeskuju

Lapsed saavad suure osa toitumisharjumustest kodust, lasteaiast ja koolist. Seetõttu võiksid vanemad lastele eeskuju näidata ja koos nendega tervislikke toite valmistada. Kui vanemal endal ei ole kõige tervislikumad harjumused, tuleks tal hakata lapsega koos harjumusi ümber kujundama. «See on keeruline protsess ja sageli kipuvad inimesed kergesti alla andma, aga tulemus on pingutamist väärt,» rääkis Salupuu.

Toitumisnõustaja lisas, et ülekaalulisus võib olla tingitud rahalistest raskustest, kuid see võib olla ka rahaliste raskuste põhjus. Näiteks on nii laste kui ka täiskasvanute vaimne võimekus seotud toitumisega. «Lapsed on väärt seda, et nende harjumusi kujundada nii, et nad elaksid tulevikus paremat elu: tervemat, õnnelikumat ja rikkamat,» märkis ta.