TENNIS. Anett Kontaveit näitas Miami Openi turniiril taas, et temas on ainest jõuda tunduvalt kaugemale ja maailma edetabelis kõrgemale, kui ta praegu on. Eesti esinumber pidas viis head matši ning vandus alla alles maailma viiendale reketile Simona Halepile, kaotades 3:6, 0:6. Kui Kontaveit oli enne seda mängu pidanud neli kohtumist, siis Halep vaid ühe, sest avaringis oli ta vaba.