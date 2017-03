Aastasadu on lapsed armastanud ratsutada kiikhobustega. Paljudes peredes on vastupidavamaid isendeid taltsutanud lausa mitu järeltulevat põlve. Ammust aega on ratsusid kujustanud nii puutöömehed kui ka tootedisainerid. Tutvustame tosinat tegusat tõugu.