Madis Kalvet: Klavani lootus tõenäoliselt ei täitu

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan jooksis mängus Horvaatiaga karjääri jooksul rahvusesinduse eest väljakule 118 korda. Arvestades, et Klavanil oli mullu oktoobris 31. sünnipäev ja Eesti rekordinternatsionaal on Martin Reim 157 mänguga, võiks Klavan selle rekordi umbes nelja aasta pärast enda nimele võtta. Liverpoolis mängiv keskkaitsja on avaldanud lootust, et sellist asja ei juhtuks, kuid tõele näkku vaadates tuleb tõdeda, et ühel päeval tuleb tal see rekord arvatavasti ikkagi omaks võtta.