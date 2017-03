Rio olümpia olematu pärand

OLÜMPIA. Vaid seitse kuud pärast Rio de Janeiro olümpiamängude võõrustamist on brasiillased suurele spordipeole tagasi vaadates õnnetud. Seda mitte ainult seetõttu, et uhketest olümpiarajatistest on nüüdseks saanud tondilossid, vaid ka seepärast, et 31. olümpiamängudest ei suudetud maailmale maha jätta korralikku pärandit. «Meie suurimad hirmud on tõeks saamas. Näitame maailmale kohutavat eeskuju,» nentis üks Brasiilia tuntumaid spordikommentaatoreid Marcelo Barreto.