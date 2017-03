Usku taastava jalgpallikoondise vägev võit!

Samas pingereas 119. positsioonil paiknev Eesti alustas kohtumist suurepäraselt, kui juhtima asuti juba 1. mänguminutil. Vastaste survestamine nende väljakupoolel tasus end kuhjaga ära ning 2014. aastal koondise kõige ilusama värava löönud ehk Hõbepalli võitnud Siim Luts avas kiirelt skoori.

«Seda, mis toimus, on isegi keerulisem öelda kui pärast mõnda kaotatud mängu,» oli peatreener Martin Reim kohtumise järel esmalt justkui nõutu. «Peame tugevate meeskondade vastu kannatama, olema kompaktselt koos. Väga hea meel, et lasime Horvaatial suhteliselt vähe ohtlikuks saada ja hoida neid väravast kaugel. Avavärava järel ei olnud meil enam otseselt kuhugi kiiret, me ei pidanud ilmaasjata teatud tsoone avama. Oli näha, et kui me ääreründajaid Janar Toometit ja Siim Lutsu liiga üles surusime, kasutati seda ruumi kohe ära. Aga selle järele ei olnud nüüd vajadust. Lõpuks ometi olime meie alguses teravamad kui vastane!»