Kotsari tähetund on ka Eesti tähetund

​Vabaviskejoonelt sisse viskamine on kahtlemata iga korvpallimängija varamus kõige harjutatum element. Otsustaval hetkel võib just see lihtne vise, mida sooritatakse ükskõik millisel tasemel mängides tuhandeid kordi, teha korvpallurist suursüüdlase või suurkangelase.