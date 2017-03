Kalevi hall toob tagasi ilusa mineviku

On 2017. aasta maikuu ja Kalevi spordihall on puupüsti rahvast täis. Ühtki vaba kohta pole isegi seismiseks. Käes on otsustavad hetked maailmameistrivõistluste valiksarja kohtumises Eesti ja Venemaa võrkpallikoondise vahel. Robert Täht lööb palli võimsalt maha ja Eesti alistab favoriidi 3:2. Publik rõkkab samamoodi nagu 1977. aastal kui Tallinna Kalevi korvpallimeeskond kohtus Kaunase Žalgirisega või 1991. aasta 6. mail samas hallis, kui Tallinna Kalev alistas NSV Liidu meistrivõistluste finaalis Leningradi Spartaki ning tuli meistriks.