Usust, Kostjast ja ühisest hingamisest

Siim Luts on Eesti äsja Horvaatia vastu juhtima viinud.

Seljavõiduga Horvaatia üle taastas Eesti jalgpallikoondis peale eneseusu ka kõigi eestlaste usu sellesse, et eestlased oskavad ikkagi jalgpalli mängida. Pärast Magnus Pehrssoni lahkumissaagat ja Brüsselis saadud 1:8 sauna oli see usk kõvasti vankuma löönud. Hea küll, paljude pühapäevafännide meel ongi väga heitlik, kuid peatreener Martin Reim vajas hädasti töörahu. Teisipäevaõhtune võit selle loodetavasti ka toob. Lilleküla tribüünidelt kaikunud spontaanne «Eesti, löö neljas veel!» näitas, et vajadusel seistakse koondise selja taga kaljuna. Juunis Belgia vastu kulub selline tugi meeskonnale ära rohkemgi kui muidu.