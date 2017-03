Pärnu restoranid ärkavad talveunest

Kui Inglismaal ja Hollandis talvitunud väikeluiged laskuvad Pärnumaa randade madalasse vette, et sealt edasi Venemaa tundrasse lennata, on kevad käes. Kõigile linlastele nähtavalt jõuab kevad Pärnusse siis, kui linna restoranid löövad oma uksed kahel poolel valla. Täna ongi see päev, sest suvepealinnas algab restoraninädal, mil kahekäigulise lõuna eest tuleb välja käia vaid kümme, kolmekäigulise õhtusöögi eest viisteist eurot.