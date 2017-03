Steuermann Kristjan Järvi päästab klassikalist muusikat karidest

See värk, mida mina teen, on elav kunst

Kuigi Järvidel on vanalinnas korter, peatus maestro lühikesel kodumaa-reisil lukslikus viietärnihotellis Telegraaf.

Järvide dünastia kõige mässumeelsem liige Kristjan Järvi on neil päevil Eestis, et juhatada Tallinn Music Weekil Steve Reichi teost «Radio rewritten» ja astuda Viru keskuses üles DJna. Nüüdismuusika esitamine ja samas inspiratsiooni ammutamine Richard Wagnerist annavad tunnistust Järvi huvide vastandlikkusest ja seletavad, miks on ta nudinud Tšaikovski ballette kontserdisaalile sobivaks või kombineerinud helimaastikke visuaalsete rännakutega. Muusika kõrval tuli Järviga jutuks ka armastus – oma laste ja Eesti vastu.