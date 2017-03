Korteriühistu nõuab liikmelt nelja aasta soojaraha

Äriruumis, millest jutt käib, tegutseb juba kümmekond aastat spordipood, mida peab OÜ Benetec. Samas ei läinud korteriühistu kohtusse mitte spordipoe pidaja – kes oli ruumide omanik kuni 2014. aasta alguseni –, vaid selle praeguse omaniku vastu, kelleks on 2014. aasta lõpust ärikinnisvaraga tegelev Elbrus International OÜ.

Kuna kohtuvaidluse ajal ongi teist osapoolt esindanud spordipoe omanik Olavi Kohtuvaidluses esindab teist poolt ikkagi spordipoe omanik Olavi Benström. Tema ütleb, et olukord ei ole nii mustvalge, nagu korteriühistu ja selle juriidiline esindaja väidavad. See on ka põhjus, miks maakohtu otsus sai ringkonnakohtusse edasi kaevatud ja 4. aprilliks on määratud uus kohtuistung.