Piiriradaritel poole aastaga viis tõsisemat riket

Viimase kuue kuu jooksul on idapiiril piirivalveradari töös ette tulnud viis tõsisemat riket: pilt on kadunud ja mitu kilomeetrit piiri on jäänud radarivalveta ning kohale on tulnud saata piirivalveüksus. Politsei- ja piirivalveamet tahaks amortiseerunud seadmete remondiks juurde saada 400 000 eurot aastas.