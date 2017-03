Kellele on vaja paarismängu?

Võrdlemaks, kui palju erinevad üksik- ja paarismängu auhinnaraha, võib vaadata praegu Ameerika Ühendriikides käiva Miami Openi turniiri näitel. Seal teenivad nii naiste kui ka meeste üksikmängu võitjad 1 175 505 USA dollarit, paarismänguturniiri võitjapaar peab omavahel jagama vaid 385 170 dollarit. Finaali kaotaja teenistus on üksikmängudes 573 680 dollarit, paarismängus peab teiseks jäänud paar jagama 187 70 dollarit. Vahed on seega märgatavad, eriti arvestades, et paarismängu auhinnaraha on võistkonna peale.

Samas tähendab riikidele, kel päris oma tippu ATP või WTA üksikmängukarussellis pole, ka paarismängu edu palju. Nii on Soome lehed täis uudiseid Henri Kontinenist, kes tõuseb esmaspäeval paarismängu maailma edetabeli esinumbriks. Kontinen on üks neist, kes keskendub paarismängule, kuigi jõudis üksimängus maailma edetabelis 2010. aastal 220. kohale ja juunioride seas oli edukas ka üksikmängus. Kontinen elab muide Tallinnas ning on palju treeninud koos meie meeste esinumbri Jürgen Zoppiga. Tema otsuse taga paarismängule keskenduda oli põlvevigastus.

Enamasti keskendutaksegi paarismängule siis, kui tuleb vigastus ja/või jõutakse tõdemusele, et üksikmängus suurt kala ei püüa. Lapsena ei keskendu keegi paarismängule. «See on tõesti nii. Või on nad oma karjääri lõpusirgel. Ka ühed tuntumad paarismängijad, vennad Bryanid, üritasid esialgu läbilööki üksikmängus,» ütleb tenniseekspert Margus Uba. «Ja taktika on nii spetsiifiliseks läinud, et eriti meeste paarismäng on justkui tennise eri liik,» ütleb Uba.