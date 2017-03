Prantslasest rennisõidu treener: Kelly võib asju haarata lennult

Kelly Sildaru on praeguseks juba kahekordne X-mängude võitja pargisõidus, kahekordne hõbemedalist X-mängude Big Airi hüpetes ning juunioride maailmameister rennisõidus. Kahel esimesel alal ongi ta juba absoluutne maailma tipp ja kolmandas on 15-aastane eestlanna sinna teel. Olümpiamängude kavas on nimetatutest pargi- ja rennisõit. Viimases on Sildarud näpunäiteid saanud ka nimekalt prantslaselt Greg Guenet’lt, kes on Kellyst loomulikult vaimustuses.