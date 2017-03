Mart Seim on EMi eel uudses olukorras

Tõstmine on läbi aegade olnud ala, kus sportlased just tihti areenile ei astu. Nii on ka Seim tunnistanud, et ideaalses olukorras sooviks ta maksimaalseks pingutuseks valmistuda ikka kuni pool aastat.

«Ma ei ole kunagi läinud ainult kolme kuu pikkuse ettevalmistuse pealt võistlusele. Nüüd tuleb seda teha,» tunnistas Seim, et ta on oma võimete osas ka ise veidi äraootaval seisukohal. «Rio olümpiamängude järel läksin liiga hoogu ja pingutasin trenniga üle. Seetõttu tulid igasugused pisivigastused. Viimased kolm kuud on olnud nüüd sellised, kus enesetunne on hea.»