Mihkelson: populistlikud eksirännakud tõrjusid IRLi valijad

Milline oleks teie arusaamise järgi kõige haaravam-kaasavam vorm erakonna juhtkonna valimiseks?

Toon ühe näite. Kogu arenenud maailm on revolutsiooniliste muutuse lävel. Neljas tööstusrevolutsioon viib kõige lähemal ajal töö mõiste põhimõttelise muutumiseni. Märksõnadeks on avatus, paindlikkus, kaasamine, elukestev õpe. See peaks panema ka erakondi mõtlema, kas rangelt hierarhilised kastisüsteemid suudavad tajuda ühiskondlike muutuste sügavust ning pakkuda ideid uue töökeskkonna rajamiseks ja toetamiseks.

IRLil on just praegu suurepärane võimalus muutumiseks. Edukad on need, kes suudavad oma organisatsiooni kujundada võimalikult horisontaalsel viisil, kus ükski hea idee ei tohi minna kaotsi ning kus eneseteostus ei takerdu tagatoa hallide kardinalide kinnisideede meelevalda.

Kuidas on selliste arengute juures võimalik, et meie erakonnas näiteks pole loodud võimalust e-hääletuseks? Seda tuleb kiiremas korras muuta koos teiste erakonna esimehe poolt välja käidud ettepanekutega, mida arutame 8. aprillil volikogus.