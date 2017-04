Kas Vettel ja Hamilton pakuvad lõpuks suure lahingu?

VORMEL-1. Viimane kümnend F1 sarjas on kulgenud peamiselt kahe mehe taktikepi all: üheksast väljajagatud meistritiitlist koguni seitse on omavahel ära jaganud Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel. Ometi pole kahe suure sõitja vahel tekkinud nii tulist duelli, kui mäletatakse varasemast minevikust mitme teise sõitjapaari vahel, kuid hooaja avaetapp Austraalias andis vormelisõpradele lootust, et ehk saab sel hooajal viimaks näha tõeliselt intrigeerivat vastasseisu.