Minister Ossinovski vastuoluline töökohustus

Sotsiaalministeerium leiab, et on aeg muutuseks. «Soovahetus on meditsiiniline, mitte poliitiline protseduur, mistõttu peaks selle otsuse langetama arstlik komisjon, mitte minister,» on tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski enda lühike seisukoht.

«Meie arust ei ole õige, et minister peab andma nõusoleku meditsiiniliste protseduuride alustamiseks,» ütles ministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõunik Ingrid Ots-Vaik.