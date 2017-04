Majanduskasv on üksnes illusioon, edust on parem vaikida ning praegustest maksumuudatustest saavad Eesti inimesed reaalselt aru alles järgmisel aastal, kui need jõustuvad. Need olid mõned olulisemad mõtted, mida sai kuulda möödunud nädala lõpus Pärnus toimunud finantskonverentsil.