Soomet on tabanud turismibuum

Soome on muutunud kogu maailma turistide silmis üha populaarsemaks sihtkohaks, seejuures on külastajaid rohkem nii alati menukal Lapimaal kui mujalgi. Alates möödunud sügisest on Soomet nimetatud atraktiivseks reisisihiks mõjukates väljaannetes, maailma suuremates ja tuntumates turismiajakirjades-reisijuhtides.