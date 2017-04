Eestlased armastavad uusi autosid ja laenamist

Eraisikute laenude kogumaht jõudis Eestis Swedbanki eralaenude divisjoni juhi Tarmo Ulla kinnitusel möödunud aastal 2007. aastaga samale tasemele (7,6 miljardit eurot), samas hoiuste maht on praegu ligi kaks korda suurem – kui 2007. aastal ulatus see 3,6 miljardi euroni, siis 2016. aastal juba 6,1 miljardi euroni.

Tõenäoliselt on Eesti majapidamiste kõrgema laenukoormuse taga mitmeid tegureid, kuid SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on esmane ja otsene põhjus nende inimeste suurem osakaal, kes on kodu soetanud laenu abil.