Toome nõlv saab metallist piirde

Tähetorniesine Toomemäe nõlv saab metallist piirded. Must piirdeaed muudab nõlva ilusamaks ja takistab erosiooniohtlikul pervel turnimist. Sille Annuk

Möödunud sügisel alanud kindlustustööd on nüüdseks jõudnud nii kaugele, et umbes pool metallpiirdest on paigas.